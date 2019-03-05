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النائب العام المصري يأمر بحبس 5 متهمين جدد في كارثة القطار

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النائب العام المصري يأمر بحبس 5 متهمين جدد في كارثة القطار
Reuters
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أمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، بحبس 5 من عمال السكك الحديدية على ذمة التحقيقات في حادث جرار محطة مصر بالقاهرة، الذي سقط فيه العشرات من القتلى والمصابين.

بيان النائب العام حصلت RT على نسخة منه
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وذكر بيان صادر عن النائب العام، مساء اليوم الثلاثاء 5 مارس، أنه تقرر حبس كل من مدير تشغيل القطارات في محطة مصر، وناظر حوش أبو غاطش، وملاحظ مناورة أبو غاطش، واثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبو غاطش.

ويأتي هذا البيان في إطار إفادات النيابة العامة بالمعلومات الجديدة عما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 518 لسنة 2019 إداري الأزبكية في واقعة حادث الجرار في محطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس.

وكان النائب العام المصري، قد أمر بحبس 6 متهمين حتى استكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وبعد ذلك أمر بحبس متهم آخر، بالإضافة إلى المتهمين الخمسة الجدد اليوم، ليصبح إجمالي المتهمين في القضية 13 شخصا.

واصطدم في محطة سكك حديد مصر برمسيس، صباح الأربعاء 27 فبراير الماضي، جرار قطار دون سائقه بالصدادات الحديدية وأحد المباني في نهاية الرصيف، ما أدى إلى انفجار خزان الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب بوفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات تصادف وجودهم على الرصيف مع الاصطدام.

المصدر: RT

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