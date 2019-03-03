القبض على متهم جديد في حادث محطة مصر الكارثي

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، حبس متهم جديد (مشرف التحويلة الرئيسي) في حادث قطار محطة مصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه مساء السبت.

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وأمرت النيابة، بإخضاع جميع المتهمين للكشف الطبي، لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، واستعجال تحريات الأمن العام والأمن الوطني لباقي المتهمين.

وقرر قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة، تجديد حبس 6 متهمين في حادث حريق جرار محطة مصر للسكك الحديدية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

والمتهمون هم: سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل مناورة الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل مناورة الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط.

واصطدم في محطة سكك حديد مصر برمسيس، صباح الأربعاء 27 فبراير الماضي، جرار قطار دون سائقه بالصدادات الحديدية وأحد المباني في نهاية الرصيف، ما أدى إلى انفجار خزان الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب بوفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات تصادف وجودهم على الرصيف مع الاصطدام.

المصدر: الشروق