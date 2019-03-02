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لحظات مرعبة لرفع حطام قاطرة محطة مصر المنكوبة (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

لحظات مرعبة لرفع حطام قاطرة محطة مصر المنكوبة (فيديو + صور)
Reuters Amr Dalsh
مكان الحادث في محطة رمسيس بالقاهرة
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نقلت وسائل إعلام مصرية، أن لجنة خاصة من عمال السكك الحديد، قامت بجمع حطام القطار المنكوب في محطة رمسيس بالقاهرة، وأزالت آثار المبنى المتضرر، بحثا عن جثامين محتملة للضحايا.

وباشرت لجنة خاصة مشكلة من عمال السكك الحديدية، رفع الأنقاض وأجزاء القطار الذي انفجر الأربعاء الماضي، وخلف أكثر من 20 قتيلا ونحو 40 مصابا، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

وكشفت مصادر إعلامية، أن اللجنة تقوم برفع القطار من الرصيف رقم 6 باستخدام الرافعات المتحركة، والبحث عن ضحايا جدد تحت حطامه، موضحة أنه سيتم إعادة تشغيل الرصيف مجددا عقب رفع القطار بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الرفع، تستغرق أكثر من ساعتين، وذلك بحضور قيادات أمنية ومسؤولين من هيئة السكة الحديد.

المصدر: بوابة أخبار اليوم

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