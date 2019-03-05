ظريف يلبي دعوة الأسد

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه تلقى دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد، وقرر تلبيتها.

وصرح ظريف بذلك في حوار أجرته معه قناة "الفرات" الفضائية اليوم الثلاثاء.

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ووجه الأسد مؤخرا دعوة لظريف لزيارة دمشق، على خلفية تراجع الأخير عن قراره الاستقالة قبل أيام.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية اليوم أن قرار ظريف تقديم استقالته، جاء احتجاجا منه على عدم تبليغه المسبق بزيارة الرئيس السوري إلى طهران الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات إيرانية