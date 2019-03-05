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ظريف يلبي دعوة الأسد

أخبار العالم العربي

ظريف يلبي دعوة الأسد
AFP SANA
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق في 3 سبتمبر 2018
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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه تلقى دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد، وقرر تلبيتها.

وصرح ظريف بذلك في حوار أجرته معه قناة "الفرات" الفضائية اليوم الثلاثاء.

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وكالة عن الخارجية الإيرانية: ظريف لم يتبلّغ بزيارة الأسد إلى طهران

ووجه الأسد مؤخرا دعوة لظريف لزيارة دمشق، على خلفية تراجع الأخير عن قراره الاستقالة قبل أيام.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية اليوم أن قرار ظريف تقديم استقالته، جاء احتجاجا منه على عدم تبليغه المسبق بزيارة الرئيس السوري إلى طهران الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات إيرانية

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