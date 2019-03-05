وكالة عن الخارجية الإيرانية: ظريف لم يتبلّغ بزيارة الأسد إلى طهران

كشفت وكالة "إسنا" الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لم يتبلّغ بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران الأسبوع الماضي.

وذكرت الوكالة نقلا عن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، أن قرار ظريف تقديم استقالته، جاء احتجاجا منه على عدم تبليغه المسبق بزيارة الرئيس السوري إلى إيران.

وكان الرئيس حسن روحاني قد رفض استقالة ظريف الأربعاء الماضي، واعتبر أن قبول استقالة ظريف يتعارض مع المصالح العليا للبلاد.

المصدر: "رويترز"