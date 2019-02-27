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الأسد يدعو ظريف لزيارة دمشق

أخبار العالم العربي

الأسد يدعو ظريف لزيارة دمشق
Reuters
بشار الأسد
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وجه الرئيس السوري بشار الأسد دعوة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة دمشق، على خلفية تراجع الأخير عن قراره بالاستقالة.

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محمد جواد ظريف
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وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن السفير السوري لدى طهران، عدنان محمود، سلّم ظريفا هذه الدعوة في اتصال هاتفي، عقب المكالمة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق من اليوم مع نظيره السوري وليد المعلم.

وفي وقت سابق من اليوم، استأنف ظريف عمله في منصب وزير الخارجية، بعد تراجعه عن قرار الاستقالة المفاجئ.

وأكد قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، أن قرار ظريف لديه علاقة بغيابه عن استقبال الأسد في طهران الاثنين الماضي، وذلك نتيجة لـ"خلل في بعض التنسيق برئاسة الجمهورية".

المصدر: إرنا

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