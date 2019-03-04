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مؤسسة النفط الليبية ترفع "القوة القاهرة" عن حقل الشرارة

أخبار العالم العربي

مؤسسة النفط الليبية ترفع
Reuters Ismail Zetouni
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أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية رفع حالة "القوة القاهرة" عن حقل الشرارة النفطي جنوب غربي ليبيا.

وأكدت المؤسسة الوطنية، اليوم الاثنين، أن الإنتاج سيستأنف في الحقل خلال ساعات، وذلك بعد التأكد من خروج الجماعات المسلحة المسؤولة عن إغلاقه.

وتوصلت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج إلى اتفاق على رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقل النفطي مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم الثلاثاء الماضي 26 فبراير.

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وأغلق حقل الشرارة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا، منذ ديسمبر الماضي، حين سيطر عليه حراس حكوميون ورجال قبائل للضغط من أجل مطالب مالية.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد فرض سيطرته على حقل الشرارة في 6 فبراير الماضي خلال عملياته ضد الجماعات المسلحة في جنوب وجنوب غربي ليبيا التي انطلقت في يناير.

المصدر: رويترز، بوابة الوسط

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