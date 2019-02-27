مؤسسة النفط الليبية: لا عقبة فنية أمام استئناف العمل في حقل الشرارة

أكد متحدث باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عدم وجود أي عقبة فنية أمام استئناف العمل في حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد عمال الحقل قوله: "لم تعط المؤسسة الوطنية للنفط الإذن لاستئناف تشغيل الشرارة"، مضيفا أن ذلك قد يحدث في الأيام المقبلة.

وذكر مهندس في الحقل لـ "رويترز" أن العمال مستعدون لاستئناف التشغيل بإنتاج أولي 80 ألف برميل يوميا.

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يذكر أن حقل الشرارة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا، لا يزال مغلقا منذ ديسمبر الماضي، حين سيطر عليه حراس حكوميون ورجال قبائل للضغط من أجل مطالب مالية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الثلاثاء استعدادها لرفع حالة "القوة القاهرة" المعلنة منذ ديسمبر الماضي، بشرط إجلاء المسلحين الذين تسببوا في إغلاق الحقل. وقالت الحكومة في طرابلس في نفس اليوم إنها تعمل مع المؤسسة لتحقيق ذلك.

المصدر: رويترز