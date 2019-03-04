لافروف: لا داعي لتشكيل مجموعات عمل جديدة حول سوريا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل جديدة حول سوريا في ظل وجود إطار فاعل متمثل في عملية أستانا، دون أن يستبعد إمكانية توسيعها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة اليوم الاثنين، إنه لم يتطرق خلال محادثاته في العاصمة القطرية إلى مسألة تشكيل مجموعة عمل جديدة تعنى بإعادة الاستقرار إلى سوريا، نظرا لوجود ما يكفي من أطر وآليات لمعالجة الأزمة السورية.

وقال: "لا أرى حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل حول سوريا. هناك عملية أستانا المتعارف عليها من قبل الجميع، والتي تخوض تحت سقفها الحكومة السورية والمعارضة المسلحة مفاوضات ناجحة بوساطة تركيا وروسيا وإيران".

وذكّر لافروف بأن ممثلي الأمم المتحدة والأردن والولايات المتحدة شاركوا في صيغة أستانا بصفة مراقبين، قبل انقطاع الأمريكيين عن الحضور، وأضاف: "لكن لا نستبعد التحاق مراقبين إضافيين بهذه العملية".

وأشار لافروف إلى جور المبعوث الأممي إلى سوريا، والاتصالات في إطار رباعية روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، لافتا إلى بقاء موسكو على اتصال مستمر مع المجموعة المصغرة وواشنطن عبر القنوات العسكرية.

وأضاف أنه في ظل وجود مثل هذه الشبكة المتشعبة من الاتصالات التي يجب ويمكن أن تؤدي إلى إنجاح جهود التسوية السورية، لا داعي لخلق مجموعة أخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكّر بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو الأسبوع الماضي، بفكرة تشكيل مجموعة دولية جديدة تشمل الدول المنخرطة في النزاع السوري، لتتولى مهمة تثبيت الاستقرار النهائي في سوريا، وسحب القوات الأجنبية بعد القضاء على الإرهاب هناك.

وتطرق لافروف وآل ثاني إلى جملة من القضايا، منها تسوية الصراع العربي الإسرائيلي مع التأكيد على ضرورة استعادة وحدة الصف الفلسطيني والشروع في المفاوضات المباشرة بين رام الله وتل أبيب.

وفي ما يتعلق بأفغانستان، أشار لافروف إلى أن المفاوضات التي تجريها موسكو وواشنطن مع حركة طالبان تفيد عملية التسوية الأفغانية، وأكد أهمية توحيد جهود روسيا والولايات المتحدة على هذا المسار.

وعلى صعيد العلاقات الروسية القطرية، أكد لافروف أن الرئيس بوتين قبل دعوة الدوحة لزيارة قطر وأن موعد الزيارة قيد التنسيق.

وذكر آل ثاني أن الدوحة تبحث إمكانية شراء صواريخ "إس-400" من روسيا، وأن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد، لكنه على كل حال سيكون قرارا سياديا قطريا.

من جانبه، أكد لافروف استعداد موسكو لبيع "إس-400" لقطر إذا طلبت الدوحة ذلك، كما أكد اتفاق البلدين على مواصلة التنسيق في سوق الطاقة العالمية.

المصدر: وكالات