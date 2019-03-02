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السفارة الروسية في لندن تنتقد التستر في قضية سكريبال

أخبار العالم العربي

السفارة الروسية في لندن تنتقد التستر في قضية سكريبال
Reuters
السفارة الروسية في لندن (صورة أرشيفية)
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قالت السفارة الروسية في لندن إن أجواء السرية التي تشكلت في المملكة المتحدة حول التحقيق في قضية سكريبال، تشير إلى استفزاز يستهدف روسيا.

وجاء في بيان صدر عن السفارة: "في روسيا تقرأ جميع منشورات وسائل الإعلام المحلية (البريطانية). مع الأخذ في عين الاعتبار محتواها المتناقض.. الجمهور في بلادنا أكثر اقتناعا بأننا في (مدينة) سالزبوري أصبحنا شهودا لاستفزاز قوي موجه ضد روسيا. الأجواء السرية التي كونتها السلطات البريطانية حول التحقيق، لا تغذي إلا هذه القناعة فقط".

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وأشارت السفارة إلى أن وسائل الإعلام الروسية تحاول في ظل ظروف هذه السرية "فهم ما حدث بالضبط في سالزبوري منذ ما يقرب من عام".

وأضافت السفارة الروسية: "لذا، فإن ظهور بعض الفرضيات الـ138، (والتي كما تبين عند قراءة التقرير، أنها ليست فرضيات، بل أطروحات مستقلة حول جوانب مختلفة من القضية) – هي، كما لاحظت وزارة الخارجية البريطانية في إحدى مذكراتها، مجرد مظهر من مظاهر النقاش العام".

المصدر: RT

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