أنقرة: روسيا ستسلمنا منظومة "إس – 400" خريف 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن روسيا ستسلم أنقرة منظومة "إس – 400" الصاروخية خريف العام الجاري، وفقا لوكالة "الأناضول".

وصرح تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في برنامج على "قناة 26" المحلية بأن: "هذه الصفقة قطعية والتراجع عنها غير وارد"، موضحا أن بلاده اتجهت للحصول على "إس – 400" عقب العوائق التي حالت دون حصولها على منظومة باتريوت (الأمريكية) من حلفاء غربيين.

وأضاف: "ما كان لنا أن ننتظر أكثر، نحتاج لحماية أجوائنا، فالأخطار تحيط بنا، بما فيها التهديدات الصاروخية".

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وذكر تشاووش أوغلو أن الولايات المتحدة أبدت مؤخرا ليونة في إجراء صفقة بيع منظومة باتريوت، قائلا: "مؤخرا وبعد عامين من إرسالنا طلب شراء باتريوت، جاءنا أول رد إيجابي وتحدث الأمريكيون عن استعدادهم لبيع المنظومة وبدؤوا بالمباحثات بالفعل".

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واستدرك بالقول "يهمنا في هذا الإطار ثلاثة أمور، السعر، ومدة التسليم، وإمكانية الإنتاج المشترك أو نقل التقنية مستقبلا".

ووقعت تركيا نهاية العام 2017 اتفاقية مع روسيا في أنقرة لشراء منظومتي دفاع صاروخي من طراز "إس – 400"، وأصبحت تركيا بذلك الدولة الثانية التي تشتري المنظومة من روسيا.

المصدر: الأناضول