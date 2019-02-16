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أردوغان يتطلع إلى ما بعد "إس-400"

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أردوغان يتطلع إلى ما بعد
Sputnik
منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400"
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تنوي التراجع عن شراء منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400"، رغم استمرار ضغط الولايات المتحدة عليها.

وقال أردوغان: "لدينا اتفاق مع روسيا حول منظومات "إس-400"، ولن نتراجع عنه. نحن نعمل لضمان استلام هذه المنظومات في يوليو كما وعدنا الجانب الروسي".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تبدي الاهتمام كذلك، بصواريخ "إس-500" الروسية الجديدة. 

وفي ما يتعلق بشراء نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، أكد أردوغان أن أنقرة مستعدة للنظر في مقترحات واشنطن، ولكن مع مراعاة مطالب تركيا.

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وقال: "الجانب الأمريكي لم يحدد بعد موقفه من الإنتاج المشترك والقسم المالي للصفقة".

المصدر: تاس

 

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