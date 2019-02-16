أردوغان يتطلع إلى ما بعد "إس-400"
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تنوي التراجع عن شراء منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400"، رغم استمرار ضغط الولايات المتحدة عليها.
وقال أردوغان: "لدينا اتفاق مع روسيا حول منظومات "إس-400"، ولن نتراجع عنه. نحن نعمل لضمان استلام هذه المنظومات في يوليو كما وعدنا الجانب الروسي".
وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تبدي الاهتمام كذلك، بصواريخ "إس-500" الروسية الجديدة.
وفي ما يتعلق بشراء نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، أكد أردوغان أن أنقرة مستعدة للنظر في مقترحات واشنطن، ولكن مع مراعاة مطالب تركيا.
وقال: "الجانب الأمريكي لم يحدد بعد موقفه من الإنتاج المشترك والقسم المالي للصفقة".
المصدر: تاس