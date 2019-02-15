"روستيخ": تركيا لن تحصل على أسرار "إس – 400" التقنية

أكد رئيس شركة "روستيخ" الروسية لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، سيرغي تشميزوف، أن توريد منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا، لا يعني الحصول على أسرارها.

إقرأ المزيد

وقال تشميزوف في حديث لـRT، "في الواقع الحديث لا يدور عن تشكيل صناعة عميقة لهذه الأنظمة هناك. فنحن تحدثنا عن توريد المنتجات الجاهزة وأخذنا على عاتقنا الالتزام بإعطاء الفرصة لتصنيع أجزاء من قطع الغيار لهذه المنظومة على الأراضي التركية حصرا. أنا لا أعتقد أنه سيتم نقل أي نوع من الأسرار التقنية.

وتابع: "نحن لم نتحدث عن أننا سننقل تقنيات التصنيع بالكامل مئة بالمئة، فالحديث يدور عن توطين جزء من الصناعة فقط. فعلى سبيل المثال: قطع الغيار ومن الممكن صواريخ أو أجزاء من تلك الصواريخ. إذ إنتاج هذه المنظومة عملية معقدة للغاية وللقيام بها يجب تأسيس مدرسة تقنية. وللأسف ليس لدى تركيا مثل هذه المدرسة. أما تصنيع منظومة "أس 400" من الصفر أمر غير واقعي."

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق أن عقد بيع منظومات "إس-400" الصاروخية الروسية لتركيا في مرحلة التنفيذ الآن وسوف يستمر حتى استكمالها.

المصدر: RT