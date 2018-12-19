الكرملين: عقد بيع منظومة "إس-400" الروسية لتركيا في مرحلة التنفيذ الآن وسوف يستمر

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن عقد بيع منظومات "إس-400" الصاروخية الروسية لتركيا في مرحلة التنفيذ الآن وسوف يستمر حتى استكمالها.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال صحفي حول وجود أي صلة بين تصدير منظومات "إس-400" الروسية و"باتريوت" الأمريكية إلى تركيا قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "هاتان عمليتان منفصلتان، وفي هذا الحال ننفذ الاتفاقيات الموجودة بيننا وبين زملائنا الأتراك. تعرفون أن مشروع وعقد بيع منظومات "إس-400" لتركيا في مرحلة التنفيذ الآن وسوف يستمر".

وفي تعليقه على المعلومات حول احتمال دخول الخبراء الأمريكيين إلى المنظومات الصاروخية الروسية في تركيا أضاف: "عادة يرافق تنفيذ التعاون العسكري الفني بين روسيا والدول الأخرى بالضرورة التزامات قانونية خاصة بعدم نشر فئات معنية من المعلومات والمعلومات الحساسة المتعلقة بهذا التعاون. وتوجد هذه الالتزامات بيننا والجانب التركي".

وأكد : "لا نرى أي سبب لعدم الثقة بشركائنا الأتراك".

المصدر: نوفوستي