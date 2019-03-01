 
مباشر

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين قرب قصر الرئاسة في العاصمة الجزائرية

أخبار العالم العربي

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين قرب قصر الرئاسة في العاصمة الجزائرية
Getty Images
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lj2p

شهدت المظاهرات المستمرة في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، اندلاع اشتباكات اليوم بين قوات الشرطة والمتظاهرين قرب القصر الرئاسي بالعاصمة.

وأفاد مراسلنا في الجزائر بأن الاشتباكات وقعت خلال محاولة المتظاهرين الوصول إلى قصر الرئاسة.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بإصابة 7 من المتظاهرين خلال المناوشات مع قوات الأمن.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتشدين أمام مقر الحكومة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم إن المحتجين رشقوا الشرطة بالحجارة قرب القصر الرئاسي ردا على استخدامها الغاز المسيل للدموع ضدهم، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات من الجانبين.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مغامرات ترامب وكيم في فيتنـام.. هذه أبرز المواقف الطريفة في القمة