اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين قرب قصر الرئاسة في العاصمة الجزائرية

شهدت المظاهرات المستمرة في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، اندلاع اشتباكات اليوم بين قوات الشرطة والمتظاهرين قرب القصر الرئاسي بالعاصمة.

وأفاد مراسلنا في الجزائر بأن الاشتباكات وقعت خلال محاولة المتظاهرين الوصول إلى قصر الرئاسة.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بإصابة 7 من المتظاهرين خلال المناوشات مع قوات الأمن.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتشدين أمام مقر الحكومة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم إن المحتجين رشقوا الشرطة بالحجارة قرب القصر الرئاسي ردا على استخدامها الغاز المسيل للدموع ضدهم، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات من الجانبين.

يتبع..