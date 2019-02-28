إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين خلال الوقفة الاحتجاجية في الجزائر

أطلقت السلطات الأمنية في الجزائر، سراح جميع الصحفيين المعتقلين على خلفية الوقفة الاحتجاجية وسط العاصمة الجزائرية.

وأكد مدير الاتصال في المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر، إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين أوقفوا الخميس خلال الاعتصام، ويبلغ عددهم نحو 100 صحفي، يعملون في وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، تجمعوا في "ساحة حرية الصحافة" وسط العاصمة، احتجاجا على "الرقابة" على وسائل الإعلام.

من جهته، قال عميد الشرطة حكيم بلوار: "لم يعد هناك أي صحفي في مقار الشرطة"، دون توضيح عدد الموقوفين.

وطالب الصحفيون في مظاهرتهم بالحرية في تغطية المظاهرات الاحتجاجية على ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وتحسين أوضاع الإعلام.

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ورفع المشاركون شعارات "صحافة، حرة، ديمقراطية"، و"مظاهرة سلمية سلمية"، بينما فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا لإغلاق محيط الساحة، ومنع المحتجين من الخروج، إذ اعتقلت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين.

المصدر: وكالات