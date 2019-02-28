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ترامب: قوات حلفائنا تسيطر على كافة الأراضي التي احتلها داعش في سوريا

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ترامب: قوات حلفائنا تسيطر على كافة الأراضي التي احتلها داعش في سوريا
Reuters LEAH MILLIS
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحكام القوات المدعومة من قبل واشنطن في سوريا سيطرتها على 100 بالمئة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال ترامب في كلمة له أمام الجنود الأمريكيين في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون العسكرية في ولاية ألاسكا الأمريكية، اليوم الخميس: "لقد أحكمنا السيطرة، تعرفون أنكم سمعتم دائما عن 90 و92 بالمئة من أراضي الخلافة في سوريا".

وأضاف: "الآن نسيطر على 100 بالمئة من أراضي الخلافة".

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وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل الولايات المتحدة قد أكدت أن إعلان "الانتصار الكامل" على تنظيم "داعش" سيأتي خلال أسبوع.

وجاء هذا التصريح على لسان القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم كوباني أثناء لقائه مقاتلين محررين من قبضة "داعش" في بلدة الباغوز، آخر جيوب التنظيم شرقي الفرات.

المصدر: رويترز

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