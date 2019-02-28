"قسد" تتعهد بإعلان "الانتصار الكامل" على "داعش" خلال أسبوع

تعهدت "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمدعومة أمريكيا بالإعلان خلال أسبوع عن "الانتصار الكامل" على تنظيم "داعش".

وجاء هذا التصريح على لسان مظلوم كوباني، قائد "قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة اختصارا بـ"قسد"، في شريط مصور نشر اليوم الخميس.

ويظهر التسجيل كوباني، وهو يلتقي مقاتلين محررين من قبضة "داعش" في وقت سابق من اليوم، في بلدة الباغوز التي تعد آخر جيب لـ"داعش" شرقي الفرات.

وقال كوباني مخاطبا المحررين: "عندما كنتم محتجزين علّقنا عملياتنا من أجل سلامتكم، والآن علّقنا الحرب من أجل سلامة زملائنا المتبقين (في قبضة التنظيم)".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "قسد" تعليق عمليات الاشتباك المباشر مع "داعش" التزاما بسلامة المدنيين العالقين في الباغوز، وأكدت تحرير 26 مقاتلا لها احتجزهم التنظيم قبل شهر.

وشنت "قسد" أوائل الشهر الجاري معركة حاسمة لتطهير ما تبقى من "أراضي الخلافة" التي انحسرت مساحتها إلى بضعة كيلومترات مربعة فقط، كما سلّمت مجموعتين من "الدواعش" المحتجزين لديها للسلطات العراقية.

المصدر: RT