"قسد" تعلّق قتال "داعش"

أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" استمرار عملية إجلاء المدنيين من بلدة الباغوز آخر جيب لتنظيم "داعش" شرقي الفرات في سوريا، وأعلنت تحرير 24 مقاتلا لها احتجزهم التنظيم قبل شهر.

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وذكرت "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية المدعومة أمريكيا والمعروفة اختصارا بـ"قسد" في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها قررت بعد إحكامها الطوق على المسلحين داخل البلدة الكف عن قتال التنظيم "تعبيرا عن أخلاقيات قواتها والتزامها بسلامة المدنيين".

وتابعت: "تمكنت قواتنا من إجلاء آلاف المدنيين وتحرير مقاتلينا المخطوفين لدى التنظيم الإرهابي، حيث نجحنا في فتح ممر آمن للمدنيين، كما استطعنا تحرير 24 مقاتلا من قواتنا كان التنظيم الإرهابي قد اختطفهم قبل شهر".

وشنت "قسد" أوائل الشهر الجاري معركة حاسمة لتطهير ما تبقى من "أراضي الخلافة" التي انحسرت مساحتها إلى بضعة كيلومترات مربعة فقط، كما سلّمت دفعتين من "الدواعش" المحتجزين لديها للسلطات العراقية.

المصدر: RT