 
مباشر
عاجل
بيدرسن: أهم أولوياتي الانخراط مع الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية

"قسد" تعلّق قتال "داعش"

أخبار العالم العربي

Reuters Rodi Said
أحد عناصر "قوات سوريا الديمقراطية"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lisj

أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" استمرار عملية إجلاء المدنيين من بلدة الباغوز آخر جيب لتنظيم "داعش" شرقي الفرات في سوريا، وأعلنت تحرير 24 مقاتلا لها احتجزهم التنظيم قبل شهر.

إقرأ المزيد
سوريا.. وصول 35 شاحنة قرب مزارع الباغوز لنقل دفعة كبيرة من المدنيين وعوائل "داعش" وعناصره
المرصد السوري: 35 شاحنة تتجه إلى مزارع الباغوز لنقل عوائل "داعش" وعناصره

وذكرت "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية المدعومة أمريكيا والمعروفة اختصارا بـ"قسد" في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها قررت بعد إحكامها الطوق على المسلحين داخل البلدة الكف عن قتال التنظيم "تعبيرا عن أخلاقيات قواتها والتزامها بسلامة المدنيين".

وتابعت: "تمكنت قواتنا من إجلاء آلاف المدنيين وتحرير مقاتلينا المخطوفين لدى التنظيم الإرهابي، حيث نجحنا في فتح ممر آمن للمدنيين، كما استطعنا تحرير 24 مقاتلا من قواتنا كان التنظيم الإرهابي قد اختطفهم قبل شهر".

وشنت "قسد" أوائل الشهر الجاري معركة حاسمة لتطهير ما تبقى من "أراضي الخلافة" التي انحسرت مساحتها إلى بضعة كيلومترات مربعة فقط، كما سلّمت دفعتين من "الدواعش" المحتجزين لديها للسلطات العراقية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطيار الهندي يظهر في أول فيديو وهذا ما قاله!