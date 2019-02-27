المرصد السوري: 35 شاحنة تتجه إلى مزارع الباغوز لنقل عوائل "داعش" وعناصره

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن قرابة 35 شاحنة وصلت لمناطق قريبة من مزارع الباغوز الواقعة في شرق الفرات لنقل دفعة جديدة وكبيرة من المدنيين وعوائل "داعش" وعناصره.

وأضاف المرصد نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن مئات الأشخاص من المدنيين المتبقين في المنطقة وعناصر التنظيم وعائلاتهم خرجوا ليل الثلاثاء نحو مناطق تجمع الشاحنات للتوجه نحو مخيمات الهول في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف الحسكة.

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وأفاد المرصد بأنه من المنتظر أن يتم خلال الساعات القادمة، خروج هذه الدفعة ونقلها لوجهتها بعد عزل عناصر التنظيم ونقلهم لمقرات ومعتقلات تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وتابع المرصد بالقول إنه تم رصد خروج نحو 1400 شخص من المدنيين وعوائل "داعش" وعناصره، بينهم ما لا يقل عن 350 من عناصر التنظيم، ليرتفع العدد إلى 3600 بينهم 470 من عناصر التنظيم، وذلك خلال 24 ساعة.

كما أكد أيضا أنه لا تزال هناك أعداد كبيرة من المدنيين والمقاتلين وعوائل عناصر التنظيم وقادته، ممن ينتظرون الخروج تزامنا مع امتناع عشرات القادة و"الأمراء" عن الخروج واختيارهم القتال حتى النهاية.

وفي السياق، تبين أن الدفعات القادمة من مزارع شرق الفرات في الريف الشرقي لدير الزور بالقرب من منطقة الباغوز، لا تزال تحمل معها مزيدا من الوفيات من الأطفال الذين لم يتمكنوا من تحمل الأحوال الجوية والأوضاع الصحية في مناطق تواجد التنظيم وخلال رحلة النزوح نحو مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" بمخيم الهول، مشيرا إلى ارتفاع عدد الوفيات فيه إلى 51 حالة والغالبية من الأطفال.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان