الفيضانات تغمر شوارع الأردن ومعالمها السياحية

عمت محافظات في الأردن فيضانات عارمة جراء تساقط غزير للأمطار وارتفاع منسوب المياه، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى، وأغلقت العديد من المعالم السياحية والقطاعات العامة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية فيديوهات للفيضانات وسط العاصمة الأردنية عمان والعديد من المحافظات.

فيضانات عارمة في العاصمة الأردنية عمان

تغطية مباشرة من - محمد الهندي#اجواءpic.twitter.com/CmSZHiCdHC — موقع أجواء الأردن ajwa'a (@ajwaa3333) 28 февраля 2019 г.

المصدر: RT