الفيضانات تغمر شوارع الأردن ومعالمها السياحية
Reuters
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عمت محافظات في الأردن فيضانات عارمة جراء تساقط غزير للأمطار وارتفاع منسوب المياه، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى، وأغلقت العديد من المعالم السياحية والقطاعات العامة.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية فيديوهات للفيضانات وسط العاصمة الأردنية عمان والعديد من المحافظات.
امطار غزيرة وسيول في وادي موسى "البترا"— غرد بالأردني (@jordan_tweeet) 9 ноября 2018 г.
#سيول#فيضانات#البترا#وادي_موسى#الأردنpic.twitter.com/dhCUIrrlKe
فيضانات عارمة في العاصمة الأردنية عمان— موقع أجواء الأردن ajwa'a (@ajwaa3333) 28 февраля 2019 г.
تغطية مباشرة من - محمد الهندي#اجواءpic.twitter.com/CmSZHiCdHC
المصدر: RT
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