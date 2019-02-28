 
مباشر

الفيضانات تغمر شوارع الأردن ومعالمها السياحية

أخبار العالم العربي

الفيضانات تغمر شوارع الأردن ومعالمها السياحية
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/liud

عمت محافظات في الأردن فيضانات عارمة جراء تساقط غزير للأمطار وارتفاع منسوب المياه، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى، وأغلقت العديد من المعالم السياحية والقطاعات العامة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية فيديوهات للفيضانات وسط العاصمة الأردنية عمان والعديد من المحافظات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطيار الهندي يظهر في أول فيديو وهذا ما قاله!