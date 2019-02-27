أشدها مأساوية قطار العياط.. تعرف على أبشع حوادث القطارات في مصر

تعرضت مصر، اليوم الأربعاء، لصدمة كبيرة بعد مقتل وإصابة العشرات في كارثة اندلاع حريق ناتج عن اصطدام قاطرة بخزان وقود في محطة مصر وسط القاهرة.

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ولم تكن هذه هي الكارثة الأولى التي تتعرض لها مصر، إذ تعرضت البلاد للكثير من الحوادث في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى استقالة وزير النقل المصري.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم رصد أخطر حوادث السكك الحديدية المصرية منذ التسعينيات وحتى الآن، وهي:

1. اصطدام قطار محطة مصر أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 40 آخرين، يوم 27 فبراير 2019.

2. اصطدام قطار بضائع بآخر للركاب بمنطقة كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، أسفر عن وفاة 12 وإصابة 39 ، يوم 28 فبراير 2018.

3. اصطدام قطار ركاب إكسبريس القاهرة/الإسكندرية بمؤخرة قطار بورسعيد/الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة/الإسكندرية، أودى بحياة 41 شخصاً وإصابة 132 آخرين، في 11 أغسطس 2017.

4. تصادم قطار نقل الجند في البدرشين يقتل 17 مجندا ويجرح أكثر من 100 آخرين، في 14 يناير 2013.

5. اصطدام قطار بسيارتين أودى بحياة أكثر من 27 شخصا وجرح أكثر من 30 آخرين، في 18 نوفمبر 2013.

6. اصطدام قطار بحافلة مدرسية في محافظة أسيوط مما أدى إلى مقتل نحو 50 تلميذا، إضافة إلى سائق الحافلة ومُدرّسة كانت برفقة التلاميذ، في 17 نوفمبر 2012.

7. في أكتوبر 2009 اصطدم قطار بآخر في منطقة العياط على طريق القاهرة- أسيوط أدى الحادث إلى مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين.

8. وفي يوليو 2007 اصطدم قطار بآخر شمال مدينة القاهرة وراح ضحية الحادث 58 شخصا، كما جرح أكثر من 140 آخرين.

9. وفي طريق المنصورة-القاهرة تصادم عام 2006 قطاران، أحدهما قادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والآخر قادما من بنها في الاتجاه ذاته. واختلفت الإحصاءات حول عدد القتلى، فقد ذكر مصدر أمني أن عددهم بلغ 80 قتيلا وأكثر من 163 مصابا، بينما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن 51 شخصا لقوا حتفهم.

10. أما الحادث الأشهر على الإطلاق فقد وقع لقطار الصعيد بالعياط - 70 كم جنوبي القاهرة عام 2002، وهو الأسوأ من نوعه في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث راح ضحيته أكثر من 350 مسافرا بعد أن تابع القطار سيره لمسافة 9 كيلومترات والنيران مشتعلة فيه، ولم تصدر حصيلة رسمية بالعدد النهائي للقتلى، واختلف المحللون في عدد الضحايا حيث ذكرت بعض المصادر أن عددهم يتجاوز 1000 قتيل.

11. في أكتوبر 1998 بمحافظة الإسكندرية اصطدم قطار بأحد المصدات الأسمنتية الضخمة مما أدى إلى اندفاعها نحو المتواجدين بالقرب من المكان، وخرج القطار نحو إحدى الأسواق المزدحمة بالبائعين المتجولين مما أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 80 .

12. في ديسمبر 1995 قتل 75 راكبا وأصيب المئات في اصطدام قطار بمؤخرة قطار آخر.

13. في ديسمبر 1993 قتل 12 وأصيب 60 آخرون في تصادم قطارين على بعد 90 كيلومترا شمالي القاهرة.

المصدر: RT