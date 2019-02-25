وزير الخارجية المصري: تصريحات أردوغان بشأن أحكام الإعدام محاولة للفت الأنظار

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، هي "محاولة للفت الأنظار".

وأشار وزير الخارجية المصري في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" العربية، إلى أن تصريحات أردوغان محاولة للفت الأنظار بالتزامن مع استضافة القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ.

وأوضح شكري أن "القادة الأتراك يتحدثون عن عملية إرهابية أدت لاغتيال النائب العام المصري، وتستضيف بلادهم العقل المدبر لها وهو القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي".

وأضاف وزير الخارجية المصري: "نحن لن ننزلق للرد على هذا المستوى من التصريحات غير اللائقة ولا المقبولة".

وأكد أن نجاح مصر في استضافة القمة العربية الأوروبية واستمرارها في تعزيز حضورها الدولي والإقليمي دون الالتفات لتلك الوقائع، هو "أبلغ رد".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد شن هجوما على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معربا عن رفضه لعقد أي لقاءات معه، على خلفية الإعدامات الأخيرة لبعض الشبان المتهمين في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات عام 2015.

المصدر: skynewsarabia