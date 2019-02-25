أبو الغيط: مقترح السعودية للبيان الختامي هو منع الدول المجاورة من التدخل في الشؤون العربية

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن اقتراح خليجي، لم يتضمنه البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية المنعقدة في شرم الشيخ بمصر.

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وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة، إن "الملاحظة التي لفت إليها الإخوان من بعض دول الخليج في بيان القمة العربية الأوروبية هي الإشارة إلى التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة".

وأضاف أن "السعودية قالت إنها تفتقد في البيان الختامي، منع القوى المجاورة من التدخل في الشؤون العربية" في إشارة إلى إيران.

وأضاف أنه "إذا تم تضمين ملاحظات كل دولة في البيان الختامي لرأينا وثيقة من 30 أو 40 صفحة يصعب على القارئ العادي قراءتها".

وكان ممثل الوفد السعودي قال إن "الوفد قدم تعديلات على البيان الختامي لم يتم وضعها في البيان الموزع على الأطراف في الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية".

وعلق الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بالقول: "تلقينا من البحرين والإمارات والسعودية ولبنان تعديلات مقترحة وتشاورنا مع الطرف الأوروبي الذي فضل بقاء البيان الختامي على صيغته الأولى".

وانعقدت أول قمة عربية أوروبية أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين لبحث التعاون بين الدول العربية والأوروبية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية أن القمة المقبلة ستعقد في بروكسل، عام 2022.

المصدر: مصراوي