المتحدث باسم أردوغان مخاطبا قمة شرم الشيخ: العار عليكم جميعا!

وجه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن انتقادات شديدة اللهجة إلى زعماء الدول المشاركين اليوم الأحد في أول قمة مشتركة للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ المصرية.

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، نشر قالن صورة لتسعة مدانين أعدموا في وقت سابق من الشهر الجاري في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في يونيو 2015.

تحت هذه الصورة، ذكر المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان: "هؤلاء الشباب التسعة أعدموا من قبل نظام السيسي المرحب به من قبل بعض الدول الغربية والخليجية. العار عليهم جميعا، وهم متورطون في هذه الجريمة".

وفي تغريدة ثانية موجهة مباشرة إلى رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، قال قالن متسائلا: "السيسي أعدم تسعة شباب وآخرين يبلغ مجمل عددهم 46 شخصا، وأنتم لا تزالون تحضرون قمة الاتحاد الأوروبي-الجامعة العربية في مصر؟ أين قيمكما ومبادئكما؟ العار عليكم جميعا!"

Sisi executes 9 young people (and others, all together 46) and you still attend the EU-League of Arab States summit in Egypt?@JunckerEU@eucopresident@FedericaMog

Where are your values and principles?

Shame on you all. https://t.co/0xEA12R1DM — Ibrahim Kalin (@ikalin1) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

وسبق أن هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري قبيل قمة شرم الشيخ لإعدام عشرات الأشخاص في البلاد منذ توليه مقاليد الحكم.

وأبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومقره في جنيف، الجمعة الماضي شكوكه في عدالة القضاء المصري الذي أعدم 15 شخصا الشهر الجاري، معربا عن قلقه إزاء الأنباء عن استخدام التعذيب بحق المتهمين في مصر.

المصدر: RT