أردوغان: أنا لا ألتقي إطلاقا أشخاصا مثل السيسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن السلطات المصرية أعدمت 42 شخصا منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، كان آخرهم 9 شبان الأسبوع الماضي.

وأضاف الرئيس التركي "هذا لا يمكن قبوله".

وردا على سؤال بخصوص عقد لقاءات مع الرئيس المصري، صرح أردوغان: "جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي.. أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق".

#عاجل | #أردوغان: جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل #السيسي، أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 23 февраля 2019 г.

وأشار الرئيس التركي في تصريحاته إلى أن "الغرب يفرش السجاد الأحمر للرئيس المصري السيسي بدل من رفض الانقلاب في مصر".

⚡️ أردوغان تعليقاعلى إعدام 9 معارضين في مصر:



🔴 منذ تسلمه السلطة في مصر أعدم نظام السيسي 42 شخصا كان آخرهم 9 شبان وهذا لا يمكن قبوله



🔴 جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي، أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق



🔴 الغرب يفرش السجاد الأحمر للسيسي بدلأ من رفض الانقلاب في مصر pic.twitter.com/0E2mo6Erq9 — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 23 февраля 2019 г.

المصدر: وكالة الأناضول