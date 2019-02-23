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أردوغان: أنا لا ألتقي إطلاقا أشخاصا مثل السيسي

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أردوغان: أنا لا ألتقي إطلاقا أشخاصا مثل السيسي
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن السلطات المصرية أعدمت 42 شخصا منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، كان آخرهم 9 شبان الأسبوع الماضي.

وأضاف الرئيس التركي "هذا لا يمكن قبوله".

وردا على سؤال بخصوص عقد لقاءات مع الرئيس المصري، صرح أردوغان: "جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي.. أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق".

وأشار الرئيس التركي في تصريحاته إلى أن "الغرب يفرش السجاد الأحمر للرئيس المصري السيسي بدل من رفض الانقلاب في مصر".

المصدر: وكالة الأناضول

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