أول تعليق للأميرة ريما بنت بندر بعد تعيينها كأول سفيرة في تاريخ السعودية

عبرت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود عقب تعيينها سفيرة للرياض لدى واشنطن عن امتنانها وشكرها للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، متعهدة بخدمة بلادها وقادتها والسعوديين.

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وكتبت السفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن عبر تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "سأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه .. ولن أدخر جهدا في سبيل ذلك".

أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعيني سفيرة في الولايات المتحدة الامريكية

وسأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه

ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك 🇸🇦🇸🇦 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وأعلنت السعودية، مساء السبت، تعيين الأميرة ريما، سفيرة للرياض لدى واشنطن خلفا للسفير الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي، الذي جرى تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع بمرتبة وزير.

المصدر:RT