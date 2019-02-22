المصلون يفتحون باب الرحمة في المسجد الأقصى المغلق منذ عام 2003

تمكن المصلون المحتشدون من فتح باب الرحمة في المسجد الأقصى يتقدمهم مشايخ الأوقاف، اليوم الجمعة، لأول مرة منذ عام 2003.

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وبحسب مراسلتنا في القدس، دخل مصلون فلسطينيون، مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، لأول مرة منذ إغلاقه من قبل الجيش الإسرائيلي قبل 16 عاما.

ودفعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة بتعزيزات كبيرة إلى البلدة القديمة في القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع اعتقالات لعشرات الفلسطينيين، وذلك على خلفية الدعوات التي وجهتها العديد من المؤسسات والشخصيات لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والاعتصام عند باب الرحمة لإجبار الجيش الإسرائيلي على فتح المبنى المغلق.

من جهتها ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أصدرته، أنها اعتقلت 60 مواطنا فلسطينيا في القدس، على خلفية ما وصفته بالتحريض على المواجهات، مدعية أن الاعتقالات نفذت بناء على معلومات استخبارية، وأن المزيد من هذه الاعتقالات ستنفذ خلال ساعات اليوم.

RT

RT

RT

المصدر: RT