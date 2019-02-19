الجيش الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويطرد حراسه (فيديو+صور)

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء المسجد الأقصى عقب صلاتي المغرب والعشاء، واعتقلت عددا من الفلسطينيين عند باب الرحمة داخل المسجد.

وأفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية طردت حراس المسجد الاقصى، ودخلت وحدة تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية (الشاباص) لأخذ المعتقلين من الشبان المقدسيين.

الآن..

وضع خطير للغاية وغير مسبوق في المسجد الأقصى المبارك!

جيش الاحتلال يقوم بتحويل باب الرحمة لثكنة عسكرية لأول مرة من عام 1967، يطرد حراس الاقصى بعد الاعتداء الوحشي عليهم، وهناك عدة اصابات في المكان..#الأقصى_في_خطرpic.twitter.com/PAwI2vJecp — محمد المدهون (@mohamed_mdn) February 19, 2019

وذكرت وكالة "معا" أن القوات الإسرائيلية حاصرت المسجد الأقصى ومنعت الدخول إليه، واعتقلت 13 فلسطينيا من ساحات الأقصى، و"اعتدت بالضرب المبرح على الشبان"، حسب شهود العيان.

تصبحون على وطن ، الفيديو من البلدة القديمة في القدس هذا المساء بعد قيام قوات الاحتلال بمهاجمة المصلين في باب الرحمة ووقوع مواجهات تلاها اخلاء المسجد الأقصى واعتقالات بين صفوف المقدسيين pic.twitter.com/nPYJv6AZix — Dareen Jubeh (@JubehDareen) February 19, 2019

"نتنياهو يا جبان .. عمر الأقصى ما بينهان"



صيحات التكبير تعلو من أفواه الشبان بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال عند باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.#الاقصى_في_خطر#اغضب_للأقصى_يامسلمpic.twitter.com/UmPRpsWO2q — خالد هاني مرشد - غزة (@KhaHaMo) February 19, 2019

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت مصابا من داخل الأقصى إلى المستشفى.

المصدر: RT، معا