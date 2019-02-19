الجيش الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويطرد حراسه (فيديو+صور)
اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء المسجد الأقصى عقب صلاتي المغرب والعشاء، واعتقلت عددا من الفلسطينيين عند باب الرحمة داخل المسجد.
وأفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية طردت حراس المسجد الاقصى، ودخلت وحدة تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية (الشاباص) لأخذ المعتقلين من الشبان المقدسيين.
الآن..— محمد المدهون (@mohamed_mdn) February 19, 2019
وضع خطير للغاية وغير مسبوق في المسجد الأقصى المبارك!
جيش الاحتلال يقوم بتحويل باب الرحمة لثكنة عسكرية لأول مرة من عام 1967، يطرد حراس الاقصى بعد الاعتداء الوحشي عليهم، وهناك عدة اصابات في المكان..#الأقصى_في_خطرpic.twitter.com/PAwI2vJecp
وذكرت وكالة "معا" أن القوات الإسرائيلية حاصرت المسجد الأقصى ومنعت الدخول إليه، واعتقلت 13 فلسطينيا من ساحات الأقصى، و"اعتدت بالضرب المبرح على الشبان"، حسب شهود العيان.
تصبحون على وطن ، الفيديو من البلدة القديمة في القدس هذا المساء بعد قيام قوات الاحتلال بمهاجمة المصلين في باب الرحمة ووقوع مواجهات تلاها اخلاء المسجد الأقصى واعتقالات بين صفوف المقدسيين pic.twitter.com/nPYJv6AZix— Dareen Jubeh (@JubehDareen) February 19, 2019
"نتنياهو يا جبان .. عمر الأقصى ما بينهان"— خالد هاني مرشد - غزة (@KhaHaMo) February 19, 2019
صيحات التكبير تعلو من أفواه الشبان بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال عند باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.#الاقصى_في_خطر#اغضب_للأقصى_يامسلمpic.twitter.com/UmPRpsWO2q
#خبر||— معلومة مقدسية (@qudsinfo14) February 19, 2019
قوات الاحتلال تعتقل عدد من الشبان من داخل #المسجد_الاقصى ،منهم:-
محمد ابو شوشة،عمر الزغير،عمر عودة،حمزة الزغير،هشام البشيتي،محمد ابو قويدر،محمد العلمي،محمود الزغير،اسلام الزغير.
للمتابعة :https://t.co/8K0uFqIX0Q#معلومة_مقدسية#لنكون_منها_أقرب#القدس#فلسطين#القدس_لناpic.twitter.com/mhOMLzbMiI
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت مصابا من داخل الأقصى إلى المستشفى.
المصدر: RT، معا