بالفيديو.. شاحنات تنقل عناصر "داعش" من آخر جيب لهم شرق سوريا

نشرت وسائل إعلام، مقطع فيديو يظهر خروج عشرات الشاحنات المحملة بعناصر "داعش" من منطقة الباغوز القريبة من الحدود العراقية السورية.

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وحملت الشاحنات أيضا عوائل عناصر التنظيم الإرهابي.

وقال أحمد المحلاوي قائم مقام قضاء القائم في العراق، إن عشر شاحنات نقلت مقاتلين عراقيين وأجانب من تنظيم داعش وأسرهم إلى العراق اليوم الخميس في إطار تسليم سجناء من قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش العراقي.

وأضاف المحلاوي "غالبيتهم من العراقيين. القافلة كانت تحت حماية أمنية مشددة وتوجهت إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية".

من جهة أخرى قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إن من تبقي من المدنيين في آخر جيب لتنظيم "داعش" شرق سوريا، لم يغادروا اليوم الخميس كما كان متوقعا، وذلك بعد أن عادت شاحنات أرسلت لنقلهم خالية.

وذكر مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أن القوات ستواصل جهودها لإجلاء المدنيين الباقين.

وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، إجلاء المدنيين خطوة ضرورية قبل أن تبدأ عملية عسكرية ضد المتشددين هناك.

المصدر: وكالات