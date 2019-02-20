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أردوغان: لن نوقف أنشطة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط

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أردوغان: لن نوقف أنشطة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن أنقرة لن توقف أنشطة التنقيب عن النفظ في شرق المتوسط بسبب رفض "الروم ونواب من حزب الشعب الجمهوري في تركيا" لها.

وقال أردوغان: "من الطبيعي أن ينزعج الروم من أنشطتنا في المتوسط.. لكن الغريب هو موقف حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لتلك الأنشطة".

المصدر: وكالة "الأناضول"

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