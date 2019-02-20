أردوغان: لن نوقف أنشطة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط
Reuters
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن أنقرة لن توقف أنشطة التنقيب عن النفظ في شرق المتوسط بسبب رفض "الروم ونواب من حزب الشعب الجمهوري في تركيا" لها.
#عاجل|الرئيس أردوغان: لن نوقف أنشطة التنقيب عن النفظ في شرق المتوسط، بسبب رفض الروم وبعض نواب حزب الشعب الجمهوري في تركيا لها— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 20 февраля 2019 г.
وقال أردوغان: "من الطبيعي أن ينزعج الروم من أنشطتنا في المتوسط.. لكن الغريب هو موقف حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لتلك الأنشطة".
#عاجل|#أردوغان: من الطبيعي أن ينزعج الروم من أنشطتنا في المتوسط، لكن الغريب هو موقف حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لتلك الأنشطة— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 20 февраля 2019 г.
المصدر: وكالة "الأناضول"
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