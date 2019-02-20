أردوغان: لن نوقف أنشطة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن أنقرة لن توقف أنشطة التنقيب عن النفظ في شرق المتوسط بسبب رفض "الروم ونواب من حزب الشعب الجمهوري في تركيا" لها.

#عاجل|الرئيس أردوغان: لن نوقف أنشطة التنقيب عن النفظ في شرق المتوسط، بسبب رفض الروم وبعض نواب حزب الشعب الجمهوري في تركيا لها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 20 февраля 2019 г.

وقال أردوغان: "من الطبيعي أن ينزعج الروم من أنشطتنا في المتوسط.. لكن الغريب هو موقف حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لتلك الأنشطة".

#عاجل|#أردوغان: من الطبيعي أن ينزعج الروم من أنشطتنا في المتوسط، لكن الغريب هو موقف حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لتلك الأنشطة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 20 февраля 2019 г.

المصدر: وكالة "الأناضول"