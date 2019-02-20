التحالف الدولي لـRT : الجنود الأمريكيون في العراق لتدريب قواته وتقديم المشورة

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد شون رايان لـRT ، وجود أكثر من 5 آلاف ضابط وجندي أمريكي داخل العراق يساعدون قواته ويقدمون المشورة لها.

من جهته، قال مدير إعلام وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي: "لا توجد في العراق قوات قتالية أمريكية ولا قواعد أجنبية".

وأضاف: "القوات الأمريكية الموجودة هي لتقديم الدعم والإسناد اللوجستي والعمل في مجال التدريب والتسليح فقط".

وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد الأسبوع الماضي، أن قوات بلادها ستغادر العراق في حال طلبت حكومة بغداد ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري، أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق كي يكون قادرا على مراقبة إيران، التي يعتبرها "مشكلة حقيقية".

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من جانبه، أشار الرئيس العراقي برهم صالح أن ترامب لم يطلب منه الموافقة على بقاء القوات الأمريكية لمراقبة إيران، في حين طالبت تيارات دينية وسياسية في العراق بإنهاء الوجود الأمريكي، لا سيما وأن تذرعه بمحاربة تنظيم "داعش" قد انتهت تقريبا بعد القضاء على التنظيم عسكريا.

المصدر: RT