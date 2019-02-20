القضاء المصري: اختراق صفحة ابنة المستشار هشام بركات ونشر أكاذيب لإثارة الرأي العام

أعلن المتحدث باسم نادي القضاة المصري رضا محمود السيد، أن هناك محاولة بائسة لإثارة البلبلة في الرأي العام داخل مصر وخارجها بشأن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

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وأوضح السيد أن المحاولة هدفها التشكيك في الحكم الصادر ضد القتلة، وقام بعض أعوان الإرهاب باختراق الحساب الشخصي لابنة النائب العام القاضية مروة بركات على الفيسبوك ونشر بعض الأكاذيب المنسوبة لها.

وأكد أن ما يتم تداوله في هذا الشأن على الصفحة الخاصة بالقاضية مروة بركات، عار تماما عن الصحة ومقصود به إثارة الفتنة في واقعة هزت ربوع مصر، حيث صدر فيها حكم القضاء النهائي على القتلة الذين استهدفوا موكب النائب العام أثناء توجهه لمكتبه بعبوات ناسفة.

اخترقت مجموعة من الهاكرز صفحة ابنة النائب العام المصري هشام بركات، الذي تم اغتياله عام 2015 قبل ساعات من إعدام المدانين في عملية الاغتيال.

وأكد وكيل النيابة المصري محمد هشام بركات نجل النائب العام، سرقة حساب شقيقته مروة، على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا إنها مسروقة وكل ما ينشر عليها ليس له أي صلة بأسرته.

المصدر: RT