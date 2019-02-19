العراق.. القبض على شبكة تنتحل صفات مسؤولين في الدولة

أعلن جهاز المخابرات العراقي، عن القبض على شبكة تمارس عمليات التزوير وانتحال صفة مسؤولين في رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن العملية تعد الأولى ضمن حملة سينفذها.

وجاء في بيان صادر عن الجهاز: "تمكن إخوانكم في المخابرات الوطنية العراقية من إلقاء القبض على شبكة من 4 أشخاص، تمارس عمليات التزوير وانتحال صفة مسؤولين في رئاسة الوزراء، وكذلك انتحال صفة ضباط في الجهاز".

وأضاف البيان: "المتهمون اتصلوا بعدد من المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وقاموا بابتزازهم ماديا، وألقي القبض عليهم بعد متابعة دقيقة لأنشطتهم ورصد جميع تحركاتهم وتهيئة الظروف المناسبة لضبطهم بالجرم المشهود".

وذكر البيان أن "المتهمين ضبطت بحوزتهم أختام مزورة لوزارتي النفط والتربية، فضلا عن أسلحة مختلفة، بالإضافة إلى عدد من شرائح الهاتف النقال".

وشدد الجهاز على أن هذه العملية تعد الأولى ضمن حملة سيقوم بها "لمتابعة كل الفاسدين الذين يقومون بابتزاز المسؤولين والمواطنين والاحتيال عليهم".

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المصدر: RT