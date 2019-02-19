المبعوث الأممي إلى اليمن: طرفا الحرب في اليمن اتفقا مبدئيا على إعادة الانتشار بالحديدة

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، يوم الثلاثاء، أن طرفا الحرب في اليمن اتفقا مبدئيا على إعادة الانتشار بالحديدة.

وأضاف المبعوث الأممي خلال إحاطة بمجلس الأمن أن مستوى العنف انخفض في الحديدة بسبب تنفيذ اتفاق السويد.

وأفاد المسؤول الأممي بأن هنالك التزام إيجابي من قبل الحوثيين بتنفيذ اتفاق الحديدة، مشيرا إلى أنهم بذلوا جهودا لتنفيذ الاتفاق.

كما أشار غريفيث في إحاطته إلى أن كلا الطرفين أكدا له التزامهما بالاتفاق بشأن تعز.

المصدر: وكالات