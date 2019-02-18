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بن سلمان يوجه بالإفراج عن 2000 باكستاني

أخبار العالم العربي

بن سلمان يوجه بالإفراج عن 2000 باكستاني
HANDOUT / PID / AFP
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أعلن وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني فؤاد حسين شودريوجه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر اليوم الاثنين بالإفراج فورا عن 2107 باكستانيين مسجونين في السعودية.

وكتب الوزير شودري على "تويتر: "أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد المملكة محمد بن سلمان، بالإفراج الفوري عن 2107 من السجناء الباكستانيين في سجون السعودية"، موضحا أن الإفراج عن السجناء جاء بناء على طلب تقدم به رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد وجه "طلبا خاصا" للأمير محمد بن سلمان بمراعاة ظروف نحو 3000 باكستاني يقبعون في سجون السعودية، ووعد ولي العهد بفعل "كل ما يمكننا القيام به" للباكستانيين المقيمين في المملكة.

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وتوجت زيارة ولي العهد السعودي إلى إسلام آباد بتوقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم باستثمارات بلغت 20 مليار دولار.

ومعظم الاتفاقات تشمل مشاريع الطاقة وبينها مصفاة ومجمع للبتروكيماويات، كلفتهما 10 مليارات دولار في ميناء جوادر الباكستاني.

المصدر: وكالات

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