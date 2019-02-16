العاصمة الباكستانية تعطل للترحيب بولي العهد السعودي
AFP FETHI BELAID
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أعلنت الحكومة الباكستانية بعد غد الإثنين عطلة رسمية بالعاصمة إسلام آباد بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وجاء هذا الإعلان عبر حساب وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري على موقع "تويتر".
Local Holiday announced for the Capital ISLAMABAD pic.twitter.com/QFBwjFhZkN— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) February 16, 2019
ونشر الوزير الباكستاني صورة لولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أرفق بتعليق باللغة العربية.
اھلاً و سہلاً مرحبا #CrownPrinceinPakistanpic.twitter.com/c7dk7caiEj— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) February 16, 2019
المصدر: وكالات
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