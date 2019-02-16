 
مباشر

العاصمة الباكستانية تعطل للترحيب بولي العهد السعودي

أخبار العالم العربي

العاصمة الباكستانية تعطل للترحيب بولي العهد السعودي
AFP FETHI BELAID
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgw4

أعلنت الحكومة الباكستانية بعد غد الإثنين عطلة رسمية بالعاصمة إسلام آباد بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

إقرأ المزيد
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
استعدادات غير مسبوقة في باكستان لاستقبال ولي العهد السعودي

وجاء هذا الإعلان عبر حساب وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري على موقع "تويتر".

ونشر الوزير الباكستاني صورة لولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أرفق بتعليق باللغة العربية.

إقرأ المزيد
تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان حتى يوم غد الأحد

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إسرائيل تنزع المغرب من خريطة العالم