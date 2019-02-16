العاصمة الباكستانية تعطل للترحيب بولي العهد السعودي

أعلنت الحكومة الباكستانية بعد غد الإثنين عطلة رسمية بالعاصمة إسلام آباد بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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وجاء هذا الإعلان عبر حساب وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري على موقع "تويتر".

Local Holiday announced for the Capital ISLAMABAD pic.twitter.com/QFBwjFhZkN — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) February 16, 2019

ونشر الوزير الباكستاني صورة لولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أرفق بتعليق باللغة العربية.

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المصدر: وكالات