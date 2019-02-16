تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان حتى يوم غد الأحد

أفاد موقع "جيو نيوز" الباكستاني بأن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باكستان قد تأجلت حتى يوم غد الأحد، بعد أن كانت مقررة اليوم، دون ذكر الأسباب.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، أن "الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى باكستان في الـ17 من فبراير الجاري، في زيارة تستغرق يومين".

وأضاف أن جدول الزيارة لم يتغير وأن الأمير بن سلمان سيجتمع مع المسؤولين الباكستانيين وفقا لبرنامج زيارته المقرر في وقت سابق.

Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman to arrive in Pakistan on Feb 17: FO https://t.co/uNn78DJcXO — Geo English (@geonews_english) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وكان من المنتظر أن يصل بن سلمان إلى إسلام آباد اليوم السبت على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين في زيارة هي الأولى منذ توليه العهد في 2017.

وتأمل باكستان في توقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية وغيرها خلال الزيارة التي ستتخللها محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا.

المصدر: geo.tv