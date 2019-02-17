مصادر لـRT: السيسي يجتمع بشكل طارئ مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

أفادت مصادر لـRT مساء الأحد بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع بشكل طارئ وعاجل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

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وأضافت المصادر أن محور الاجتماع هو الهجوم الإرهابي بشمالي سيناء يوم السبت والذي أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 14 آخرين من رتب مختلفة.

وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان يوم السبت أن اشتباكات وقعت عندما قامت عناصر مسلحة بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأشار في بيانه إلى أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين.

جدير بالذكر أن السيسي اجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته مساء الأحد من ألمانيا، بعد مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية.

المصدر: RT