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مقتل وإصابة 15 عسكريا بهجوم إرهابي شمالي سيناء

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مقتل وإصابة 15 عسكريا بهجوم إرهابي شمالي سيناء
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أفاد مراسلنا في مصر بمقتل وإصابة 15 عسكريا بهجوم إرهابي شمال سيناء.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة في بيان، إن عددا من العناصر الإرهابية، هاجمت نقاط أمنية شمال سيناء.

وأضاف الرفاعي، أن القوات الأمنية تمكنت من القضاء على 7 إرهابيين، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم إصابة ومقتل عدد من العناصر الأمنية.

 المصدر: وكالات

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