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الشيشة تقتل أقدم سجين مصري

أخبار العالم العربي

الشيشة تقتل أقدم سجين مصري
Reuters
صورة ارشيفية لسجن مصري
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 انتقل إلى العالم الآخر كمال ثابت عبد المجيد، الذي تلقبه وسائل الإعلام "بأقدم سجين مصري".

وذكرت الأنباء، أن عبد المجيد مات نتيجة أزمة قلبية في منزله في إحدى قرى محافظة سوهاج.

ويقول الأطباء، إن الفقيد، عانى من أمراض في القلب نتيجة تدخينه للشيشة المصرية.

وقبل شهرين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار عفو رئاسيا، عن كمال ثابت بعد قضائه أكثر من 45 عاما خلف القضبان.

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ومن المعروف، أن القضاء المصري كان قد حكم على كمال ثابت، بالسجن المؤبد، بعد إدانته بجريمة قتل 3 من أقاربه.

 وفي 2 ديسمبر 2018 انتهت أعمال لجنة العفو عن المسجونين إلى تطبيق القرار على 237 شخصا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، من بينهم السجين كمال ثابت.

المصدر: almesryoon.com

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