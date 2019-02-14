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الأردن يوافق على توسيع مجلس أوقاف القدس

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الأردن يوافق على توسيع مجلس أوقاف القدس
Reuters Eliana Aponte
مسجد قبة الصخرة في القدس
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وافق مجلس الوزراء الأردني على إعادة تشكيل مجلس الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، بتركيبة موسعة، وزاد عدد الأعضاء من 11 إلى 18 عضوا.

وقال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، في بيان له، إن "ذلك يأتي استنادا لتوجيهات صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بتعزيز صمود المقدسيين والتفافهم حول المسجد الأقصى المبارك".

وأوضح سلهب، أن أولى جلسات المجلس الجديد انعقدت، صباح الخميس، بالنصاب الكامل للأعضاء، وحضور كل من الأمين العام لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الأردنية ومنسق عمل المجلس مع الوزارة عبد الله العبادي، والمدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وصفي كيلاني.

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وأعرب سلهب، عن أمله بأن يشكل المجلس الجديد نموذجا "لتكثيف الرباط والعمل الجماعي لخدمة المسجد الأقصى"، وأن يكون التفاف المقدسيين حول المسجد محركا لإعادة وحدة بوصلة العالم الإسلامي باتجاه حماية قبلة المسلمين الأولى.

وناقش المجلس خطة استراتيجية أولية لعمله في مواجهة ظروف استثنائية تتمثل باستمرار تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية والهوية التاريخية لمدينة القدس.

وعقدت الجلسة في مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى، واطلع الأعضاء على الوضع الميداني وسمعوا تقييم خبراء الإعمار الهاشمي لحالة الحفاظ على المبنى والحاجة الملحة لترميمه.

المصدر: معا

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