مصر تعين وزيرا جديدا للإسكان

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، للصحفيين اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار عاصم الجزار وزيرا للإسكان في البلاد، وأنه أدى اليمين القانونية لتولي منصبه الجديد.

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وتولى الجزار الوزارة خلفا لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي كان يتولى مسؤوليتها قبل تعيينه رئيسا للحكومة، واحتفظ بها حتى اليوم قبل تعيين الوزير الجديد.

وتولى عاصم الجزار، من قبل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني، وشارك في إعداد مخطط مصر 2052.

المصدر: المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية