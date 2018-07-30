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مصر تعين محافظا جديدا لدى البنك الدولي

مال وأعمال

مصر تعين محافظا جديدا لدى البنك الدولي
Reuters
مصر
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أعلنت مصر تعيين محافظ جديد لدى البنك الدولي، بقرار من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

ونشرت الجريدة الرسمية التابعة للحكومة، اليوم الاثنين، نص قرار رئيس الوزراء، بتعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، محافظا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، وتعيين نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق راندا المنشاوي محافظا مناوبا.

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كما تضمن القرار تعيين سحر نصر محافظا لجمهورية مصر العربية لدى مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتعيين وزيرة التخطيط هالة السعيد محافظا مناوبا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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