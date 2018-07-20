مصر تطلب من البنك الدولي دعمها بمليار دولار

بحثت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، مع البنك الدولي الحصول على دعم بقيمة مليار دولار لدعم مشروع تنمية سيناء.

وأشارت الوزيرة خلال زيارتها واشنطن ولقائها نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إلى أن البرنامج المتكامل لتنمية سيناء يعد من أولويات الحكومة الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، كما يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، ويهدف إلى إنشاء مجتمعات حضارية جديدة ذات بنية أساسية متطورة ومتكامل.

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وبحث الجانبان استراتيجية مصر التنموية الطموحة، التي تهدف إلى رفع مستويات المعيشة للشعب المصري وتحسين تقديم الخدمات لكافة المواطنين، وخصوصا للمناطق الأكثر احتياجًا وزيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والمحفظة الحالية لمصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار.

المصدر: وكالات