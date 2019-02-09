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وفاة 4 أشخاص بينهم صحفية اختناقا بالغاز في الجزائر

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وفاة 4 أشخاص بينهم صحفية اختناقا بالغاز في الجزائر
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توفيت اليوم السبت 3 فتيات وشاب اختناقا بالغاز داخل شقة في بولوغين بالجزائر العاصمة.

وقالت وسائل إعلام محلية اليوم السبت إن المتوفين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة. ومن بين الضحايا الصحفية، إيمان شيبان، البالغة من العمر 27 سنة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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