مساعد "غوغل" يبدأ قريبا التعرف على وجوه مستخدميه

يحتوي مساعد غوغل على مئات الميزات والوظائف المفيدة، من ذلك تحديد المتحدث وفلترة الأوامر بناء على الصوت.

ويبدو أن مساعد غوغل قد يحصل على وظائف مميزة جديدة وفقا لما ظهر عبر النسخة التجريبية لتطبيق غوغل على نظام التشغيل أندرويد.

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ومن المنتظر أن يبدأ مساعد غوغل قريبا، في استخدام تقنية التعرف على الوجوه، إلى جانب اتعرف على الصوت لتخصيص تفاعلات المستخدمين والاستجابة لأوامرهم بشكل أفضل.

ويحتوي أحدث إصدار تجريبي من تطبيق مساعد غوغل، على شيفرة من شأنها تمكين ميزة تسمى "مطابقة الوجه" من فحص وجه المستخدم، لتقديم استجابات مخصصة لأوامره عند استخدام المساعد.

وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل كثيرة عن الميزة الجديدة، إلا أن التقارير تقول إنها ستظهر رموزا برمجية عند تحليل الملفات، توحي بإمكانية تعرف المساعد على صورة المستخدم من خلال مسحها عن طريق الكاميرا الموجودة على الهاتف، تماما كما هو الحال بالنسبة لخاصية التعرف على الوجه المستخدمة للحماية.

ولا يوجد أي معلومات حول موعد الإطلاق الرسمي لميزة "Face Match"، وتقول التقارير إن هذه الميزة ستدعم إمكانية التعرف على كل جهاز، ما يعني أن المستخدم بإمكانه استخدامها في عدة أجهزة.

وبمجرد إصدارها بشكل رسمي، فستكون الميزة الجديدة خطوة كبيرة في ما يتعلق بقدرة مساعد غوغل على معرفة الشخص وزيادة الحماية.

المصدر: إنغيدجت