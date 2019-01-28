الإعلان عن موعد إصدار أندرويد القادم

ذكر موقع "BGR" أن شركة غوغل عازمة على إطلاق النسخة الجديدة من نظام تشغيل الهواتف "Android Q" في السابع من مايو المقبل.

وأشار الموقع إلى أن النسخة الجديدة من البرنامج ستحمل العديد من الميزات المفيدة، كميزة التعرف على الوجوه، وميزة تحويل واجهة التشغيل بشكل شبيه بواجهة "سطح المكتب" في الحواسب.

كما سيتميز "Android Q" ببرمجيات متطورة لمساعدة الهاتف على تصوير الأجسام بتقنيات "3D" ثلاثية الأبعاد، ما سيمكن من صنع صور وفيدوهات قريبة جدا من الواقع.

كما سيحمل هذا النظام ميزة الوضع الليلي لواجهات التشغيل، والذي سيقلل من استهلاك الطاقة في الأجهزة، فضلا عن إمكانية تقسيم الشاشة إلى نصفين، ومشاهدة الفيديوهات في قسم والعمل بشكل اعتيادي في القسم الآخر كمتصفح الإنترنت، أو كتابة الرسائل أو الدخول إلى التطبيقات والصور.

المصدر: لايف. رو