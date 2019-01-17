"واتس آب" تتيح تبادل الرسائل النصية دون عناء كتابتها!

أدخلت "واتس آب" طريقة جديدة لإرسال الرسائل النصية دون الاضطرار إلى كتابتها فعليا.

وتحمل الميزة الجديدة اسم "Dictation"، حيث تتيح للمستخدم نطق ما يريد في ميكروفون الهاتف، ثم ترجمته إلى نص.

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وفي الواقع، يمكن اعتبار كتابة الرسائل طريقة بطيئة للغاية في حال كنت تحاول إخبار شخص ما بالكثير من المعلومات بسرعة كبيرة، وهذا ما يفسر اتجاه المستخدمين إلى الرسائل الصوتية بشكل كبير جدا.

ولكن، لا يحب الجميع تلقي رسائل صوتية، لأنه ليس من الملائم دائما الاستماع إليها، وهذا ما دفع شركة واتس آب إلى إضافة ميزة "Dictation" التي تحول الكلمات المنطوقة إلى نص مكتوب.

وأضافت واتس آب ميزة "Dictation" في آخر تحديث لتطبيقها، وهي متوفرة في كل من نظامي التشغيل أندرويد وIOS.

ويمكن العثور على الميكروفون الخاص بهذه الميزة عبر أجهزة أندرويد في أعلى اليمين من لوحة الكتابة (وليس بجانب رمز الدردشة الذي يعتمد في الرسائل الصوتية)، أما في أجهزة آيفون فسيجد المستخدمون الميكروفون في أسفل يمين الشاشة.

وفي حال أردت كتابة فاصلة أو علامة استفهام أو نقطة أو غيرها من علامات التنقيط، فعليك نطق "فاصلة" أو "علامة استفهام" وغيرها بصوت مرتفع.

وبمجرد الانتهاء من الرسالة، بالإمكان قراءتها قبل إرسالها.

المصدر: ذي صن