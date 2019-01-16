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"واتس آب" تطور ميزة تحمي محادثات المستخدمين من المتطفلين

العالم الرقمي

Reuters THOMAS WHITE
واتس آب تطور ميزة تحمي محادثات المستخدمين من المتطفلين
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تعمل شركة "واتس آب" على تطوير ميزة جديدة تمنع المتطفلين من الاطلاع على محتوى رسائل الدردشة الخاصة بك عبر التطبيق.

وسيحتاج المستخدمون قريبا إلى مسح بصمات الأصابع قبل قراءة الدردشات، ما يعني أنه يمكن تمرير هاتفك بأمان إلى أصدقائك دون القلق بشأن التجسس عليك.

وما يزال التحديث في المراحل الأولى من التطوير، ولكنه سيكون متاحا في الإصدارات المستقبلية من خدمة المراسلة "واتس آب".

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وتم اكتشاف الميزة الجديدة من قبل موقع "WABetaInfo"، والذي يقوم بتسجيل شيفرة تحديثات واتس آب المستقبلية ومشاركة تفاصيل الميزات مع الجماهير.

وأوضح الموقع أن "التطبيق سيكون محميا تماما، لذلك سيحتاج المستخدم إلى تأكيد هويته من أجل فتح واتس آب".

ولا يوجد حتى الآن تاريخ محدد لإصدار هذه الميزة الجديدة، ولكن من المتوقع وصولها عن طريق الإصدار v2.19.3 لنظام أندرويد.

وستكون رسائل "واتس آب" مشفرة من البداية إلى النهاية، ما يعني أنه يمكن فقط لأطراف المحادثة الاطلاع على محتواها.

وتهدف الميزة الجديدة إلى إضافة حماية جديدة للمستخدم وتأمين خصوصيته ومنع المتطفلين من الوصول إلى محتوى رسائلهم.

المصدر: ذي صن

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