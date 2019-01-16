"واتس آب" تطور ميزة تحمي محادثات المستخدمين من المتطفلين

تعمل شركة "واتس آب" على تطوير ميزة جديدة تمنع المتطفلين من الاطلاع على محتوى رسائل الدردشة الخاصة بك عبر التطبيق.

وسيحتاج المستخدمون قريبا إلى مسح بصمات الأصابع قبل قراءة الدردشات، ما يعني أنه يمكن تمرير هاتفك بأمان إلى أصدقائك دون القلق بشأن التجسس عليك.

WhatsApp beta for Android 2.19.3: what's new?

WhatsApp is finally working to implement the Authentication feature to protect the app using your Fingerprint, under development!

Info about other features are available in the article.https://t.co/yO6R6pOlsV — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 8, 2019

وما يزال التحديث في المراحل الأولى من التطوير، ولكنه سيكون متاحا في الإصدارات المستقبلية من خدمة المراسلة "واتس آب".

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وتم اكتشاف الميزة الجديدة من قبل موقع "WABetaInfo"، والذي يقوم بتسجيل شيفرة تحديثات واتس آب المستقبلية ومشاركة تفاصيل الميزات مع الجماهير.

وأوضح الموقع أن "التطبيق سيكون محميا تماما، لذلك سيحتاج المستخدم إلى تأكيد هويته من أجل فتح واتس آب".

ولا يوجد حتى الآن تاريخ محدد لإصدار هذه الميزة الجديدة، ولكن من المتوقع وصولها عن طريق الإصدار v2.19.3 لنظام أندرويد.

وستكون رسائل "واتس آب" مشفرة من البداية إلى النهاية، ما يعني أنه يمكن فقط لأطراف المحادثة الاطلاع على محتواها.

وتهدف الميزة الجديدة إلى إضافة حماية جديدة للمستخدم وتأمين خصوصيته ومنع المتطفلين من الوصول إلى محتوى رسائلهم.

المصدر: ذي صن